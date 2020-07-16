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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 11:01 ص

انطلاق عملية أمنية لتعقب بقايا فلول داعش الإرهابي في المقدادية بديالى

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أعلن مصدر امني في ديالى عن انطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش في بساتين الزور شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر في حديث له اليوم ان قوة من الحشد العشائري بدأت بتنفيذ محاور عملية امنية لتعقب فلول داعش في بساتين زور المقدادية شمال شرق بعقوبة.
واضاف ان العملية نفذت بناء على رصد استخباري من اجل القضاء على نشاط داعش وتدمير مضافاته.
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