اختطاف الناشط حمزة كاظم.. ومتظاهرو ساحة التحرير يهددون بالتصعيد

اختطف مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، الناشط المدني وأحد قادة الاحتجاج الشعبي في العاصمة بغداد، حمزة كاظم.

وقال مصدر أمني في حديث له، إن ”مسلحين مجهولين، يستقلون سيارتي دفع رباعي، خطفوا الناشط المدني حمزة كاظم تحت تهديد السلاح، قرب ساحة التحرير وسط بغداد، عند ذهابه إلى مركز التظاهر والاعتصام هناك“.

وأضاف المصدر أن ”قوات الأمن تلقت بلاغا بالواقعة، وتجري تتبعا سريعا لكاميرات المراقبة المركزية، لمعرفة الوجهة التي ذهب إليها المسلحون بعد اختطاف الناشط المدني“.

وأشار إلى أن ”المتظاهرين في ساحة التحرير، هددوا بتصعيد التظاهر والاحتجاج، اذا لم يُكشف عن مصير الناشط حمزة كاظم، خلال الـ24 ساعة المقبلة“.

وتأتي عملية الاختطاف هذه، بعد أيام من حادثة اغتيال الخبير السياسي والأمني العراقي هشام الهاشمي، والتي أثارت غضبا سياسيا وشعبيا، فيما لم تتمكن الحكومة من القبض على الأشخاص المتورطين بمقتله، حتى الآن.









