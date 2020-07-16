محترف عراقي في الدوري الروماني .. لـ "الركبي"



انضم لاعب المنتخب الوطني العراقي للركبي عثمان عبد السلام رسميا الى فريق ( سي اس يو اراد ) الروماني الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى في بلاده.



وقال اللاعب عثمان عبد السلام :" تم الاتفاق مع نادي "اراد" لتمثيل فريق الركبي للموسم المقبل ،حيث خضت قبل يومين اولى الوحدات التدريبية مع زملائي الجدد ".



واضاف :" اتمنى ان اقدم مستوى جيدا يليق بي كلاعب عراقي ، واكون خير سفير لبلدي في الدوري الروماني ".



يذكر ان عثمان عبد السلام مثل فريق الحدود ، وصيف بطل دوري الركبي الموسم الماضي بعد خسارته امام الاسكان في المباراة النهائية.