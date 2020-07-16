اكثر من 100 طن .. انتاج ديالى من العسل في نصف عام



اعلن رئيس الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين في ديالى علوان المياحي، عن انتاج اكثر من 100 طن من العسل خلال النصف الاول من العام الجاري.



وقال المياحي في تصريح صحفي :" ان انتاج العسل خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ اكثر من 100 طن في عموم مناطق ديالى ".



واضاف :" ان معدلات انتاج العسل انخفضت في ديالى بعد احداث 2014 بمعدلات كبيرة جدا نتيجة تداعيات تلك الفترة الصعبة وخسارة الكثيرة من المربين مناحلهم ".



وتشتهر ديالى بصناعة العسل منذ عقود طويلة بسبب البيئة التي تساعد على ذلك والغطاء النباتي الكبير من الاراضي والبساتين الزراعية.