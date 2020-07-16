المالية النيابية : التصريحات الحكومية عن اقرار الموازنة .. لاتمت للواقع بصلة



انتقدت اللجنة المالية النيابية، التصريحات الحكومية عن اقرار موازنة 2020، مؤكدة افتقار الحكومة لتخمينات الايرادات والنفقات وعدم ثبوت اسعار النفط.



وقال عضو اللجنة المالية جمال احمد في تصريح صحفي :" ان التصريحات الحكومية عن عزمها اقرار موازنة 2020 وارسالها للبرلمان ، غير واقعية ولاتمت للواقع بصلة ".



واضاف :" من غير الممكن اقرار الموازنة وسط غياب الاسعار الثابتة للنفط ، فضلا عن افتقار الحكومة لتخمينات النفقات والايرادات" ، مشيرا الى :" ان الحكومة بحاجة الى 80 يوما ، باقل التقديرات ، لاعداد مسودة الموازنة والمصادقة عليها وارسالها لمجلس النواب ".



واوضح عضو المالية النيابية :" ان مجلس النواب في عطلة تشريعية تنتهي في الثالث من ايلول المقبل" ، مبينا :" ان الحل الامثل بالمرحلة الحالية ، اقرار الحسابات الختامية والتحرك لاعداد مسودة موازنة 2021 ".