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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 16 تموز 2020 09:56 ص

نائب يطالب وزير الداخلية بالاعتذار .. لهذا السبب

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نائب يطالب وزير الداخلية بالاعتذار .. لهذا السبب

ابدى  النائب عن تحالف "سائرون" امجد العقابي، استغرابه  من تصريحات وزير الداخلية عثمان الغانمي بمعاقبة من يقصر بواجبه من الضباط بنقلهم الى الحدود ، فيما دعاه الى تقديم الاعتذار لقوات الحدود.

وقال العقابي في تصريح صحفي :" نستغرب من تصريحات وزير الداخلية ، غير المسؤولة ، بمعاقبة من يقصر بواجبه من الضباط من رتبة ملازم الى عقيد بنقلهم الى الحدود ، وكأن العاملين في الحدود هم من المعاقبين وغير الكفوئين والمتلكئين في اداء واجباتهم".

واضاف :"  ان وزير الداخلية ربما نسى او تناسى ، ان قوات الحدود هي  سور حماية البلد وهي جدار الصد الاول لحماية الشعب العراقي من المتسللين والارهابيين والمهربين وكل اصناف المخربين وشتى الوانهم"، مشيرا الى انه "لولا جهودهم وسهرهم لما كان الغانمي وغيره جالسين بامان هم وعوائلهم".

ودعا العقابي وزير الداخلية الى "تقديم الاعتذار لرجال قوات الحدود بعد ان تجاوز عليهم وعلى واجبهم المقدس بتصريحه غير المسؤول".
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