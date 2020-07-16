بدلا من دعمه .. الفتح للكاظمي : افرض هيبة الدولة على منافذ الاقليم اولا





طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ اقليم كردستان اولا.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" على الكاظمي ان يتوجه نحو اقليم كردستان لفرض هيبة الدولة على منافذه التي تعمل بصورة غير رسمية ، وحصر تصدير النفط بشركة سومو الوطنية "، لافتا الى :" ان منافذ الوسط والجنوب هي تحت ادارة الدولة ".



واضاف :" ان تحالف الفتح والكتل السياسية الاخرى ستدعم توجه الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنافذ ، شريطة عدم استثناء الاقليم من هذه الخطوات" ، داعيا الكاظمي الى فرض هيبة الدولة على منافذ الاقليم اولا .