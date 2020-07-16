البرلمان يقر بعجزه عن مواجهة الفساد !





اكدت لجنة النزاهة النيابية، ان حجم الفساد والملفات الموجودة اكبر من طاقة اللجنة لمتابعتها ، لضخامة الاموال المسروقة فيها.



وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان في تصريح صحفي :" ان جميع الحكومات التي تعاقبت ، بما فيها الحكومة الحالية ، قدمت برامج لمحاربة الفساد وشعارات رنانة لم يلمس منها المواطن 1% ".



واضاف :" ان الموازنات السابقة كافية لبناء دول باكملها من الصفر ، لكن الطبقة السياسية برمتها مسؤولة عن هدرها وسرقتها ومسؤولة عن ارواح المواطنين التي ازهقت طيلة الفترة السابقة ".



واوضح حمدان :" ان حجم ملفات الفساد الموجودة حاليا اكبر من طاقة لجنة النزاهة النيابية لمواجهتها وملاحقتها والمشتركين بها"، لافتا الى :" ان تلك الملفات بحاجة الى طاقات وحجم دائرة لمواجهتها وبحاجة لخبراء لكشفها".