إخوان الأردن برًا.. محكمة التمييز تقضي بحل التنظيم الإرهابي

مراقبون: قرار ضخم يتماشي مع الثورة العربية الكبرى على التنظيم المتطرف الذي توجهّه قطر في كافة البلاد العربية



حكم تاريخي أصدرته، محكمة التمييز في الأردن بعدما أصدرت قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013/202 يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية. جاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

كما يعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

تأسست الجماعة رسميا في الأردن عام 1946 على أيدي مجموعة من الإسلاميين الفلسطينيين، كأحد فروع تنظيم الإخوان الذي أنشأه حسن البنا في مصر عام 1928. وكانت تُكرر دائما جماعة الإخوان في الأردن أنها من أقدم التنظيمات المتطرفة في المنطقة وتمثل كيانا متطرفا هائلا في الأردن.

حل جماعة الإخوان في الأردن، يأتي في اطار ثورة تصحيحية عربية قادتها مصر لحل تنظيم الاخوان الإرهابي بعدما اكتشف توجهاته الإرهابية، وتأمره على الدول بالتوافق مع تنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في الدوحة.

حل إخوان الأردن قرار ضخم تخطو به المملكة الأردنية الهاشمية لمسار جديد.

أ.ي

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