نرفض الاستعراضات الإعلامية.. شباب البصرة يردون على زيارة الكاظمي ويفضحون تحركاته من أجل الكاميرات

أهالي البصرة: نئن من الفساد وانقطاع الكهرباء ونريد قرارات على الأرض



لم يكن يتخيل مصطفى الكاظمي، أن زيارته للبصرة وفكرته عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات العراقية المختلفة، ستواجه بالغضب من قبل شباب البصرة الذين حاصروا مقر اقامته ليوصلوا له رسالة مفادها، نكره استعرضاتك، ونريد قرارات دولة وليس شرطا أن تأتي إلى هنا أو تذهب الى هناك.

من جانبه أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه سيعلن قريباً عن موعد الانتخابات، مشدداً على ضرورة أن تكون موانئ البصرة تحت سلطة الدولة والقانون، وفق ما نقل عنه المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء. وعلى هامش زيارته للبصرة. وطالب الكاظمي، كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة الملف.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يترأس حكومة بوضع صعب ومعقد، وتابع "لهذا أطلب منحي الفرصة". وأوضح أن الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية وإنما هي جسر للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح. وقال الكاظمي، إن موانئ البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون، لافتا إلى أن العراق يستحق أن يكون مستقرا.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الكاظمي، قد صوت في جلسة عقدها، من مدينة البصرة جنوب البلاد، على قرار يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفاً عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية للبلاد. كما لفت رئيس الحكومة إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.

وأتى القرار متزامناً مع زيارة قام بها الكاظمي إلى البصرة التي شهدت تظاهرات أمام فندق الشيراتون، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني، والقيادات الأمنية وعلى رأسهم رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.

وأضاف الكاظمي، خلال الجلسة، بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا لتنفيذ متطلبات اهلنا فيها وتقديم الخدمات لهم . واشار إلى أن العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل سيساعدنا لمواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد.

يشار إلى أن البصرة تشهد بشكل شبه يومي، تظاهرات للعاملين والموظفين وعامة السكان تتعلق بالمستحقات المالية وتحسين الاوضاع الخدمية وأزمة الكهرباء.

وطوق شباب محتجون غاضبون مقر إقامة الكاظمي في البصرة، مطالبين بتحسين أوضاع المحافظة الغنية بالنفط.

وانعكست الأزمة المالية المتجهة للانهيار في العراق، على واقع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى التجار وأصحاب الأموال، إثر الحظر، وتوقف الأعمال بسبب جائحة كورونا.

ويواجه الوطن في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات حتى اللحظة.

ويرى مراقبون، أن مظاهرات شباب العراق ضد الكاظمي، تقول له بوضوح، كف عن استعراضاتك السياسية نريد قرارات وتحركات على الأرض.

أ.ي