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الأربعاء, 15 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 تموز 2020 05:16 م

الصحة العراقية تسجل 2110 إصابة جديدة بفايروس كورونا

كورونا-العراق
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و87 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 15185) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 728737)".

وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1839) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

 بغداد / الرصافة   256

 بغداد / الكرخ     227

مدينة الطب        2

النجف الأشرف    196

السليمانية            21
أربيل                 41

 دهوك               18               

كربلاء             153

كركوك              78

ديالى                93          

البصرة             219

ميسان              86

بابل                   69

الديوانية              87

ذي قار               250
الأنبار                15          

نينوى               16

صلاح الدين        12  

الإصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2110  حالة،  وكما يلي:

 بغداد الرصافة   298

 بغداد الكرخ     134 

مدينة الطب      64   

النجف            123

السليمانية       131       

أربيل           40
دهوك          10                

كربلاء        122

كركوك       158 

ديالى          74

واسط         187

البصرة       165

ميسان          72

بابل           174

الديوانية       68 

ذي قار        191
الأنبار          11

المثنى          46

صلاح الدين      42    

- الوفيات  87     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     17

بغداد الكرخ        7

مدينة الطب       1

النجف             5

السليمانية        11

أربيل         1                
كربلاء          3

 كركوك         6

ديالى            1

واسط           2

البصرة        10

ميسان         3

بابل           6

الديوانية       1

ذي قار        9          

المثنى         4           
مجموع الشفاء  :  52621

مجموع الإصابات :83867

الراقدين الكلي:     27814

الراقدين في العناية المركزة: 374

مجموع الوفيات:   3432.

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