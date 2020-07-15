الصحة العراقية تسجل 2110 إصابة جديدة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و87 حالة وفاة.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 15185) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 728737)".



وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1839) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 256



بغداد / الكرخ 227



مدينة الطب 2



النجف الأشرف 196



السليمانية 21

أربيل 41



دهوك 18



كربلاء 153



كركوك 78



ديالى 93



البصرة 219



ميسان 86



بابل 69



الديوانية 87



ذي قار 250

الأنبار 15



نينوى 16



صلاح الدين 12



الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2110 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 298



بغداد الكرخ 134



مدينة الطب 64



النجف 123



السليمانية 131



أربيل 40

دهوك 10



كربلاء 122



كركوك 158



ديالى 74



واسط 187



البصرة 165



ميسان 72



بابل 174



الديوانية 68



ذي قار 191

الأنبار 11



المثنى 46



صلاح الدين 42



- الوفيات 87 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 17



بغداد الكرخ 7



مدينة الطب 1



النجف 5



السليمانية 11



أربيل 1

كربلاء 3



كركوك 6



ديالى 1



واسط 2



البصرة 10



ميسان 3



بابل 6



الديوانية 1



ذي قار 9



المثنى 4

مجموع الشفاء : 52621



مجموع الإصابات :83867



الراقدين الكلي: 27814



الراقدين في العناية المركزة: 374



مجموع الوفيات: 3432.



