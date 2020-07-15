حريق في ميناء بوشهر الإيراني والنيران تلتهم 3 سفن على الأقل

اندلع حريق هائل في مصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي إيران، واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل.



وقال جهانجير دهقاني، المدير العام لمكتب إدارة الأزمات بمدينة بوشهر إن عمليات إخماد الحريق بمصنع الزوارق في منطقة تنجك لا تزال جارية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن النيران اشتعلت في ثلاث زوارق على الأقل وغطت كمية كبيرة من الدخان منطقة هذا المصنع.



ويتمثل نشاط هذا المصنع في إنتاج وتصنيع قوارب صيد فايبر جلاس.







