الكاظمي : لدينا معلومات عن "فاسدين" في الموانئ وسنلاحقهم

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، امتلاكه معلومات عن "فاسدين" في الموانئ، مؤكدا ملاحقتهم قانونيا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له ، إن "الاخير أجرى، جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية".

وأضاف أن "مدير عام المنافذ الحدودية قدم عرضاً مفصلا ً عن واقع ميناء ام قصر الجنوبي والأوسط والشمالي، والآليات والإجراءات المتخذة لانسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان بـ"حماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد".

وأكد الكاظمي أن "الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا"، مشيرا إلى أن "الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها".

وبيّن أن "البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا فيما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما".

