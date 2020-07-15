الحكومة تكافيء شركات الهاتف النقال على فسادها بدلا من محاسبتها !!

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأربعاء، عن أبرز بنود عقد تجديد رخصة شركات الهاتف النقال في العراق، معتبرة تجديد الرخصة بمثابة مكافئة للشركات.

وقال عضو اللجنة مضر الأزيرجاوي ، إن "شركات الهاتف لم تسدد ما بذمتها من أموال إلى هيئة الإعلام والاتصالات، إلا أن الحكومة بدلا من فرض إجراءات قانونية وإنهاء العقد قامت بمكافئتها وتجديد رخصة الشركات لمدة خمسة سنوات".

وأضاف أن "لجنة الخدمات النيابية طالبت هيئة الإعلام بتزويدها بنسخة من بنود عقد مع شركات الهاتف النقال (كورك، آسيا سيل، زين العراق)، والتي تنص بعد انتهاء 15 عاما من فترة العقد، على إمكانية هيئة الاعلام تجديد الرخصة لمدة خمسة سنوات".

وتابع الازيرجاوي، أن "عددا من أعضاء البرلمان رفعوا دعوة قضائية لمقاضاة هيئة الاعلام والاتصالات لتجديدها رخصة شركات الهاتف النقال"، مؤكدا أن "تجديد الرخصة بمثابة مكافئة للشركات على سوء الخدمات التي تقدمها للمواطنين".

وسبق أن اعربت لجنة الخدمات النيابية، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، واقترحت انشاء شركات نقال حكومية.

واعلنت الحكومة العراقية في الثامن تموز الجاري، تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.