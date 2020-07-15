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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 02:51 م

أوبك+ تجتمع لاتخاذ قرار بشأن تقليص تخفيضات إنتاج النفط

أوبك
تجتمع منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا ،اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرارا بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس آب وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو أيار أو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي.
وبعد يوليو تموز، من المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول. وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبري فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم بعد الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.
وقالت خمسة مصادر في أوبك+ إنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس آب.
وذكر الأمين العام لأوبك محمد باركيندو هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.
ويوم الثلاثاء، قالت أوبك إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين هذا العام.
وانتعشت أسعار النفط لنحو 43 دولارا للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاما عند ما يقل 16 دولارا للبرميل في أبريل نيسان.
وقد تكون زيادة الإنتاج الفعلية من أغسطس آب أقل من مليوني برميل يوميا نظرا لأن العراق ونيجيريا تعهدتا بتعويض مستوى الإنتاج المرتفع في مايو أيار ويونيو حزيران بتخفيضات أكبر من تعهدهما.
وستظل صادرات النفط السعودية في أغسطس آب عند نفس مستواها في يوليو تموز بحسب ما صرحت به مصادر في القطاع لرويترز نظرا لاستهلاك الإنتاج الإضافي محليا.
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