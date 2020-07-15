ظريف في بغداد قبيل زيارة الكاظمي للسعودية!! .. ما الأسباب ؟



أفادت وكالة الإنباء الايرانية “إسنا” ، الاربعاء، بأن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لطهران الاسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر فی الخارجیة الإیرانیة إن “وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف سیزور العاصمة العراقیة بغداد یوم الأحد المقبل ، للتشاور مع کبار المسؤولین العراقیین.”.

وكان مستشار الأمن الوطنی العراقی أعلن قاسم الأعرجی علن الیوم الأربعاء، عن عزم رئیس الوزراء مصطفی الکاظمی زيارة السعودية وإيران .

وبحسب الوكالة فان الکاظمی سيزور السعودیة ثم إیران خلال الاسبوع المقبل بهدف إجراء مشاورات إقلیمیة