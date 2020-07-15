نائبة كردية : تعطيل عمل البرلمان بذريعة كورونا .. ليس مقبولا

دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، رئاسة مجلس النواب الى استئناف عقد الجلسات وعدم التذرع باصابات كورونا، مبينة :" ان عدم انعقاد الجلسات يعطي انطباعا سلبيا للمواطن عن البرلمان ".



وقالت الشيخ دلير في تصريح صحفي :" ان تعطيل عمل البرلمان بذريعة وجود اصابات في صفوف النواب، غير مقبول سيما مع الاوضاع الاقتصادية والامنية في البلاد ".



واضافت :" ان مجلس النواب والوزارات المرتبطة بازمة كورونا ، مستمرة في الدوام الرسمي ، وعلى البرلمان استئناف دوامه الرسمي على غرار الجيش الابيض ".



واوضحت النائبة الكردية :" ان الاجراءات الصحية الوقائية في البرلمان مهمة ، الا انها يجب ان لا تتخذ ذريعة لمنع الجلسات ، سيما مع الحاجة الى عقد جلسات خاصة بمناقشة الوضع الامني والقوانين المعطلة ".

ف.ا