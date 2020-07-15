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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 02:42 م

نائبة كردية : تعطيل عمل البرلمان بذريعة كورونا .. ليس مقبولا

ريزان الشيخ دلير

دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، رئاسة مجلس النواب الى استئناف عقد الجلسات وعدم التذرع باصابات كورونا، مبينة :" ان عدم انعقاد الجلسات يعطي انطباعا سلبيا للمواطن عن البرلمان ".

وقالت الشيخ دلير في تصريح صحفي :" ان تعطيل عمل البرلمان  بذريعة وجود اصابات في صفوف النواب،  غير مقبول سيما مع الاوضاع الاقتصادية والامنية في البلاد ".

واضافت :" ان  مجلس النواب والوزارات المرتبطة بازمة كورونا ، مستمرة في الدوام الرسمي ، وعلى البرلمان استئناف دوامه الرسمي على غرار الجيش الابيض ".

واوضحت النائبة الكردية :" ان الاجراءات الصحية الوقائية في البرلمان مهمة ، الا انها يجب ان لا تتخذ  ذريعة لمنع الجلسات ، سيما مع الحاجة الى عقد جلسات خاصة بمناقشة الوضع الامني والقوانين المعطلة ".

ف.ا

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