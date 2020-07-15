التعداد العام للسكان قد يؤجل حتى 2022



رجحت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، تأجيل التعداد العام للسكان الذي كان مقرراً ان يجري هذا العام الى 2022، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتفشي جائحة كورونا.



وقال عضو الهيئة، رئيس هيئة احصاء اقليم كردستان سيروان محمد محيي الدين، في تصريح صحفي :" ان الاجتماع الاخير للهيئة الذي عقد نهاية حزيران الماضي، نوقشت فيه احتمالات تأجيل التعداد العام للسكان والمساكن، بسبب الاوضاع الاقتصادية والصحية التي يعاني منها العراق والعالم في الوقت الحالي ".



واضاف محيي الدين :" ان الهيئة وضعت جدولاً زمنياً للسير بالاجراءات وصولاً الى يوم التنفيذ، ومنها الحصر والترقيم الذي كان يجب أن ينفذ في حزيران الماضي، وتقسيم العدادين الذي كان يجب أن يتبع هذا الموضوع، وقواعد البيانات والصور الفضائية، فضلاً عن التعداد الالكتروني الذي يحتاج بشكل اساس الى بنية تحتية غير متوفرة في البلد حالياً ".



ف.ا