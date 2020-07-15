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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 02:24 م

لجنة نيابية :تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الثلاثة المقبلة بالاعتماد على القروض الداخلية

المالية النيابية

جددت اللجنة المالية النيابية تأكيدهـا تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الثلاثة المقبلة بالاعتماد على القروض الداخلية ومبيعات صادرات النفط في الاسواق العالمية .

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ان « قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 من الشهر الماضي «، مشيرا الى ان « الحصول على القرض الداخلي هو أسرع من القروض الخارجية التي تتطلب إجراءات روتينية وتصديقات قانونية ومفاوضات دولية «.

واضاف أن « تأمين الرواتب للأشهر الثلاث المقبلة تم عبر القروض الداخلية فقط، حيث يسمح القانون بأن تصل الى 15 تريليون دينار كحد اعلى ، وهي كافية لسداد الرواتب لتلك المدة «، مبينا أن « ايرادات صادرات النفط ستعطينا فرصة لان نسدد رواتب شهر جديد مضاف الى الاشهر الثلاثة المقبلة أيضاً، وبعدها سيتم اللجوء الى القروض الخارجية التي تم تحديده بـ 5 مليار دولار مع ضرورة حصول إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

ف.ا
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