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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 02:21 م

النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقار بقيمة (5) مليارات دينار بكركوك

النزاهة

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط  خمسة متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة قيمته (5) مليارات دينار في بغداد.

وذكرت الدائرة في بيان عن تفاصيل عمليَّة الضبط ان فريق عمل مؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكن من ضبط (5) متهمين بالتجاوز على عقار متميز واقع في مركز المحافظة تبلغ مساحته (6) دوانم بقيمة(5) مليارات دينار، موضحة أن العمليَّة تمت بعد تلقي معلوماتٍ حول قيام عدد من الأشخاص بالتجاوز على العقار العائد لوزارة المالية بتواطؤ من بعض الجهات  المعنيَّة بإزالة التجاوز.

ولفتت إلى أنه بعد التدقيق والتحري في أوليات العقار تبين أنه مخصص لإنشاء مدرسة، بيد أن المتهمين أقدموا على التجاوز عليه بوضع أسس و دعامات بناء، لتشييد جامع ومحال تجاريةٍ خلافاً للقانون، حيث تم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بعمليَّة البناء، مستغلين إجراءات حظر التجوال المفروض؛ بسبب جائحة كورونا.

ف.ا
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