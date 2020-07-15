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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 02:14 م

نائبة عن صلاح الدين تنتقد “استمرار تهميش” الحكومات للدجيل وبلد

منار عبد المطلب


أنتقدت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، ، تهميش الحكومات المتعاقبة لقضاءي بلد والدجيل مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الايفاء بوعده في زيارة جنوب صلاح الدين.

وقالت عبد المطلب في تصريح  صحفي إن “صلاح الدين هي المحافظة الوحيدة التي قصمت ظهر الإرهاب بوقت قياسي قصير”، مبينة أن “قضاء بلد والدجيل بعيدان عن اهتمام الحكومات الاتحادية المتعاقبة على الرغم من التضحيات التي قدمها الاهالي على مر السنين”.

وأضافت، أن “احد اسباب تهميش جنوب صلاح الدين كون القضاء هو عراق مصغر يضم جميع الطوائف والمكونات. 

ف.ا
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