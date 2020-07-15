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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 02:11 م

البعيجي: سنعاقب الفاسدين بملف الكهرباء.. ولن تحميهم احزابهم او اي جهة ينتمون لها

منصور البعيجي

اكد النائب منصور البعيجي، ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء ستقدم المقصرين للقضاء مهما طال بهم الزمن.

وقال البعيجي في بيان ان "هنالك فسادا كبيرا تشهده وزارة الكهرباء من قبل جميع الوزراء والمسؤولين الذين تعاقبوا على الوزارة وبسبب عدم المحاسبة والمتابعة وصلنا الى هذا التدهور الكبير بالقطاع الكهربائي بالرغم من صرف المليارات ولكن دون فائدة".

وطالب البعيجي "اللجنة التحقيقية في ملف الكهرباء بان تفضح جميع المتسببين بهدر وسرقة الاموال في وزارة الكهرباء وان لاتتأثر باي ضغوط قد تمارس عليها من قبل اي جهة كانت او حزب قد ينتمي اليه اي شخص عمل بالوزارة ويثبت تورطه"، مشيرا الى ان "جميع المسؤولين بالوزراة الذين سيثبت تورطهم سيحاسبون سواء كانوا داخل العراق او خارجة مهما طال بهم الزمن، ولن تحميهم  احزابهم او اي جهة ينتمون لها".

ف.ا
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