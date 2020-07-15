الكاظمي: السلاح بيد الدولة والمنافذ تحت سلطة القانون



أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حصر السلاح بيد الدولة واخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون.



وقال الكاظمي في تصريحات صحفية خلال زيارته للبصرة، ان "السلاح بيد الدولة والموانيء والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين"، مبيناً ان حكومته "لحل الأزمات وتهيئة ارضية ملائمة للانتخابات النزيهة.



وشدد الكاظمي على "احياء مشاريع الماء المتلكئة في الزبير والبدعة والبصرة الكبير"، لافتاً الى ان البصرة في قلوبنا وسنعمل على تعويضها بما تستحق لما قدمته ولتضحياتها الوطنية.



واشار الى "الزام شركات الاتصالات في العراق بدفع جميع إلتزاماتها مقابل استمرارها بالعمل في البلد مشيراً الى "التعامل الالكتروني في المنافذ لمنع الفساد".



وقال الكاظمي ان "القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية تستبدل بين فترة وأخرى.



ف.ا