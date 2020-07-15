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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 01:31 م

ضبط ٢٥ كيلو جرام ذهب مهرب من إيران إلى إقليم كردستان واعتقال المهربين

ذهب مهرب
ضبطت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، شحنة مهربة من الذهب قادمة من إيران.
وذكر قال سیروان محمد المتحدث باسم معبر حاجي عمران الحدودي في اربيل ، إنه تم ضبط 25 کغم من الذهب داخل شاحنة في المعبر، كانت معدة للتهريب إلى داخل الاقلیم.
وأضاف أنه تم اعتقال المهرب وضبط الذهب.
وبحسب مصادر مطلعة فأن الشحنة المهربة كانت قادمة من إيران.
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