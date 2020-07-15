وزير الخارجية الفرنسي يزور بغداد غدا الخميس

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء ان وزير الخارجية الفرنسي جان إيقف لودريان سيزور العاصمة بغداد غدا الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الوزير فؤاد حسين سيلتقي غدا في مقر الوزارة نظيره الفرنسي وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وكانت وسائل اعلام فرنسية قد اعلنت مطلع العام الحالي ان وزير خارجيتها سيزور في منتصف شهر تموز/يولو الجاري العراق للقاء المسؤولين فيها والتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

