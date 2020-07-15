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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 تموز 2020 12:21 م

وزارة الهجرة تعلن عودة 5700 نازح إلى سنجار

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كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، اليوم الأربعاء، عن أن 5 آلاف 700 نازح عادوا إلى منازلهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأضافت فائق، في بيان صدر عن وزارة الهجرة، أنه "بالتنسيق مع الجهات الأمنية المسؤولة عن مخيمات باجدكندال وقاديا وبيرسفي وداكار في محافظة دهوك (بإقليم كردستان شمالي العراق) تمت إعادة 5700 نازح منها إلى قضاء سنجار للفترة من 15 أبريل/ نيسان ولغاية 15 يوليو/ تموز الجاري".

وأوضحت الوزيرة أن "المصالحة المجتمعية من أولويات ضمان الاستقرار الأمني ومعالجة النزوح جذريا".
ولفتت إلى أن "أي عودة يجب أن تكون مشروطة بتوفير الخدمات وتأهيل المناطق والقرى التي دمرتها وحشية عصابات الظلام الداعشية".
ولا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توافر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.
ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد، قسم كبير منها يقع جنوب مدينة الموصل، مركز نينوى.
واضطر نحو 5.5 ملايين عراقي إلى النزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، والأنبار ، وديالى، وأطراف بغداد، وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014، عقب توسع سيطرة مسلحي "داعش" على مناطق البلاد المختلفة، بحسب وزارة الهجرة.
واستعادت القوات مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة "داعش" في 10 يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد، نهاية عام 2017، طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.
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