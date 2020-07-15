إجراءات جديدة بالمنافذ الحدودية الجنوبية مع إيران والكويت

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، تكليف "عمليات البصرة" بمسك منفذين حدوديين مع ايران والكويت.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها "اعددنا خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة"، مشيرة إلى "تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت".

وأوضحت العمليات المشتركة أنه "تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي".

واشارت إلى "الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار"، مشيرة إلى "تعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات".

وبينت قيادة العمليات المشتركة ، أن هذه الاجراءات تمت "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لغرض االسيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها"، مؤكدة "الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاربعاء، الى محافظة البصرة وعقد جلسة للمجلس فيها، متعهدا بتنفيذ جميع مطالب اهلها



