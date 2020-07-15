اشتباكات وتراشق بزجاجات المياه بين حماية الكاظمي ومحتجين في البصرة

أفادت مصادر في البصرة، اليوم الاربعاء، بحدوث تراشق بقناني المياه بين حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحتجين في المحافظة.

وقالت المصادر إن تدافع ومشادات كلامية حدثت مع بعض المتظاهرين من قبل القوات الامنية الموجودة لحماية رئيس الوزراء في فندق البصرة الدولي، موضحة أن أعداد المتظاهرين كانت في تزايد.

واشارت الى حصول اعتداءات وضرب لمتظاهرين من قبل بعض حمايات رئيس الوزراء وقوات "سوات" بعد منعهم من التوجه إلى فندق البصرة الدولي، مبينا أن المتظاهرين بدوا غاضبين نتيجة ضرب بعضهم ما أدى إلى رمي قناني المياه باتجاه الحمايات الذين ضربوا بعض المتظاهرين بالهروات والعصي.

وخرج العشرات من الاشخاص في مدينة البصرة يوم الاربعاء بتظاهرات تنديدا بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة.

ووصل الكاظمي، في وقت سابق من صباح اليوم، الى محافظة البصرة وعقد جلسة للمجلس فيها، متعهدا بتنفيذ جميع مطالب اهلها.

