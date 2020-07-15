حفيد مفجر ثورة العشرين: ممارسات الكاظمي تعيدنا لزمن الدكتاتورية

طالب الشيخ أمر الشعلان حفيد مفجر ثورة العشرين الشيخ شعلان ابو الجون ، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الدوافع من وراء قتل المتظاهرين السلميين من أبناء الانتفاضة الشعبانية والسجناء والشهداء بدم بارد ، مؤكدا أن هذه الأفعال والممارسات تذكرنا بزمن الدكتاتورية.

وقال الشعلان في تصريح لـه ، إن “تظاهرة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين كانت مرخصة وقد تفاجئنا بمنع دخول المتظاهرين إلى بغداد وقيام القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي”.

واضاف انه “لولا تضحيات الانتفاضة الشعبانية والسجناء السياسيين وعوائل شهداء البعث لما تأسست العملية السياسية الجديدة عام ٢٠٠٣ وجلس الكاظمي وغيره ممن يعادون لهذه الشريحة على كرسي الحكم”.

وابدى الشعلان استغرابه من “حديث الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء باحراف الحقائق”، داعيا إلى “فتح تحقيق عاجل لمعرفة الدوافع من وراء الاعتداء على المتظاهرين السلميين”.