أمريكا تمنح الكاظمي الضوء الاخضر لإخضاع الفصائل المسلحة

قال قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، ان بلاده تدعم مساعي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لإحكام سيطرة الدولة على الفصائل المسلحة.

وقال الجنرال ماكينزي في إيجاز هاتفي مع عدد من الصحفيين إن "القيادة المركزية تتفق مع رئيس حكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، في مساعيه لإخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة".

وأضاف "نشرنا منظومة دفاع جوي في المنطقة الخضراء لحماية قواتنا بالعراق".

كما أوضح أن القوات الأميركية متواجدة في العراق من أجل مواصلة العمليات ضد داعش.

