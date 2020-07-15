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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 11:33 ص

​ مجلس الوزراء يكشف عن إجراء حكومي جديد بشأن موازنة العام الحالي

مجلس-الوزراء
كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي عن وجود توجه لإقرار موازنة العام الحالي.
وقال الغزي في تصريح  له ، إن هناك توجهاً حكومياً لإقرار الموازنة العامة للعام الحالي.
وبشأن قرار 315، أشار الغزي الى أن هناك فقرة أساسية ضمن موازنة العام الحالي بتوفير التخصيصات المالية لتطبيق هذا القرار، لافتا الى ان عدم إقرار الموازنة عطل هذا القرار باستثناء الوزارات والمؤسسات التي تتوفر لها سيولة وتخصيصات مالية.
و قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة في 8/ايلول/2019، اعتماد اليات معالجة اوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.
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