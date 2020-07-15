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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 11:31 ص

حقوق الانسان النيابية: مشاكل التمويل والصلاحيات اثرت في مواجهة كورونا

ارشد-الصالحي-التركمان

اكد رئيس لجنة حقوق اانسان النيابية النائب ارشد الصالحي :" ان مشاكل التمويل والصلاحيات تؤخر مواجهة كورونا في المحافظات".

وقال الصالحي في تصريح صحفي : إن "هناك مشاكل بخصوص تمويل وزارة الصحة بالمستحقات المالية بسبب وجود آلية صرف معقدة حسب قانون الموازنة"، لافتا إلى :" ان مديري الصحة في المحافظات، لا يتمتعون بصلاحيات شراء الادوية والاجهزة الّا بعد الموافقات الروتينية من الوزارة، وهذا يأخذ وقتاً كبيراً".

واضاف :" ان الصحة بحاجة لاجهزة التنفس الرئوي، وكل محافظة بامكانها التعاقد مع الشركة التي تراها مناسبة، وهذا النوع من الصلاحيات معدوم".

واوضح :" ان بعضاً من المحافظات لا تتوفر فيها ابسط الخدمات الطبية العلاجية، لان هناك بروتوكولاً يصدر من وزارة الصحة، ويحتوي ادوية بعينها"، مؤكداً  انه "لا يمكن للمستشفيات ان تشتري تلك الادوية من الاسواق ، دون اللجوء مرة اخرى للامور الروتينية في الوزارة للتأكد من صلاحيتها او ان كانت ضمن الضوابط.

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