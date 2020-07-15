شنكالي: الشارع غير راض عن أداء الكاظمي وإقالته باتت وشيكة

رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأربعاء، لجوء بعض الكتل السياسية الى اقالة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في حال استمر بالنهج الذي يسير عليه، مشيرا إلى أن الشارع ليس راضيا عن أدائه.

وقال شنكالي في تصريح لـه ، إن “الكاظمي يعمل على اسلوب مسك العصا من الوسط ، وتحقيق شي من التوازن بين مصالح الكتل السياسية وراي الشارع العراقي”، مؤكدا أنه “لا يمكنه الاستمرار وفق هذا المنهج لان الشعب لن يقبل منه ان يستمر بهذا الأسلوب”.

وأضاف، أن “على الكاظمي ان يتخذ قرارات جريئة وحاسمة وفي مقدمتها الانتخابات اللمبكرة وايجاد حلول للازمة المالية والاقتصادية وكورونا ومكافحة الفساد”.

وتابع شنكالي أن “على الكاظمي أن لا يعمل على اتخاذ اي وزن لمصالح الكتل السياسية لان الشعب لن يرضى على أسلوبه”، متوقعا “قيام كتل سياسية باستجوابه او قالته اذا استمر بهذ النهج”.