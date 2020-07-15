بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 تموز 2020
آخر الأخبار
وزارة الهجرة تعلن عودة 5700 نازح إلى سنجار الكاظمي يزور السعودية بأول رحلاته الخارجية.. لإعادة تفعيل اتفاقات ثنائية تم توقيعها بين البلدين ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4893 حالة في واسط منذ بدء الأزمة العراق على موعد مع موجة شديدة الحرارة الكاظمي يواجه الميليشيات.. ويطالب قوات الجيش بالسيطرة على الموانئ والمنافذ مع إيران والكويت حقوق الانسان النيابية: مشاكل التمويل والصلاحيات اثرت في مواجهة كورونا الطائي: ظهور تكتلات جديدة يؤشر إلى انقسام الطبقة السياسية في العراق القبض على 3 متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في الانبار نائب: تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات تجاوز قانوني وهدر للمال العام وزير الصحة: نسبة الشفاء بلغت ٦٧ % من مجموع المصابين بكورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 11:18 ص

وزير الصحة: نسبة الشفاء بلغت ٦٧ % من مجموع المصابين بكورونا

وزير الصحة حسن التميمي




 اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، تحقيق اعلى نسبة شفاء في العراق للمصابين بفيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان العراق يحقق اليوم اعلى نسبة شفاء وهي ٦٧ % من مجموع المصابين الكلي"، مشددا على ضرورة التزام المواطنين ومساعدتهم للجهات الحكومية من الناحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا".

وبشأن المشاريع المتلكئة اشار الوزير  الى :" ان الايام المقبلة ستشهد إفتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظات النجف وذي قار وميسان والبصرة ،  تمثل اضافة نوعية للخدمات الطبية في العراق".

واكد  :" ان مناطق في العاصمة بغداد ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات كجزء من توجه الحكومة واهتمام رئيس الوزراء بالنهوض بالقطاع الصحي ".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

حفيد مفجر ثورة العشرين: ممارسات الكاظمي تعيدنا لزمن الدكتاتورية 15 تموز 2020 11:45 ص

صيف

العراق على موعد مع موجة شديدة الحرارة 15 تموز 2020 11:36 ص

ارشد-الصالحي-التركمان

حقوق الانسان النيابية: مشاكل التمويل والصلاحيات اثرت في مواجهة كورونا 15 تموز 2020 11:31 ص

مجلس النواب

الطائي: ظهور تكتلات جديدة يؤشر إلى انقسام الطبقة السياسية في العراق 15 تموز 2020 11:24 ص

الانبار

القبض على 3 متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في الانبار 15 تموز 2020 11:21 ص

وليد السهلاني

نائب: تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات تجاوز قانوني وهدر للمال العام 15 تموز 2020 11:20 ص

image-2020-07-15T100342.423

عاجل.. متظاهرو البصرة يحتشدون أمام فندق شيراتون ويطالبون بإقالة مستشار الكاظمي كاظم السهلاني 15 تموز 2020 11:18 ص

وحدة الجميلي

النائبة وحدة الجميلي تعلن تغلبها على كورونا 15 تموز 2020 11:17 ص

التعليقات