وزير الصحة: نسبة الشفاء بلغت ٦٧ % من مجموع المصابين بكورونا







اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، تحقيق اعلى نسبة شفاء في العراق للمصابين بفيروس كورونا.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان العراق يحقق اليوم اعلى نسبة شفاء وهي ٦٧ % من مجموع المصابين الكلي"، مشددا على ضرورة التزام المواطنين ومساعدتهم للجهات الحكومية من الناحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا".



وبشأن المشاريع المتلكئة اشار الوزير الى :" ان الايام المقبلة ستشهد إفتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظات النجف وذي قار وميسان والبصرة ، تمثل اضافة نوعية للخدمات الطبية في العراق".



واكد :" ان مناطق في العاصمة بغداد ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات كجزء من توجه الحكومة واهتمام رئيس الوزراء بالنهوض بالقطاع الصحي ".