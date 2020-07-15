إخماد حريق اندلع بكوفي شوب في شارع فلسطين شرقي بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقا اندلع بكوفي شوب داخل مشتل ومخزن محولات كهربائية لشحن البطاريات منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ، ان فرق الاطفاء في مركز الرتل ومركز الشيخ عمر أخمدت حريقا اندلع في كوفي شوب داخل مشتل ومخزن محولات كهربائية لشحن البطاريات خلف الكوفي شوب بكل مهنية حال دون توسعه بأقل الخسائر المادية وبدون اي أضرار بشرية.