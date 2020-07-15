نائب يطالب رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة لتدقيق ملفات شركات الهاتف النقال





طالب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية برهان المعموري، رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة لتدقيق ملفات شركات الهاتف النقال.



وقال المعموري في بيان ان شركات الهاتف النقال من أهم القطاعات التي تسهم في دعم خزينة الدولة بالايرادات المالية ، مبيناً : ان العراق يعد البلد الوحيد تقريباً الذي لم يستفد من هذه الشركات على مدار السنوات الماضية".



وأضاف : إننا نطالب رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة نيابية على غرار اللجنة التي شكلت لمتابعة ملف وزارة الكهرباء ، داعياً إلى ان تتألف من أعضاء من لجان الخدمات والاعمار والاتصالات والنزاهة واللجنة القانونية.



وأوضح المعموري : ان اللجنة المقترح تشكيلها ستأخذ على عاتقها تدقيق ومراجعة عقود تراخيص شركات الهاتف النقال والوقوف على أسباب عدم دفع الديون المستحقة وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية دراسة بنود العقود من جديد وفسح المجال أمام الشركات المنافسة الأخرى لتقديم عطاءاتها.