لامتصاص غضب المتظاهرين.. الكاظمي يخول محافظ البصرة بصرف رواتب 30 ألف متعاقد وتوزيع أرضي

خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، محافظ البصرة صرف رواتب 30 الف متعاقد والمضي باجراءات التعاقد حول مشروع ماء البصرة الكبير لامتصاص غضب المتظاهرين الذين يطوقون مقر إقامته في فندق شيراتون .

وقال الكاظمي خلال زيارته للبصرة انه تم تخويل محافظ البصرة صرف رواتب 30 الف متقاعد، والمضي باجراءات التعاقد حول مشروع ماء البصرة الكبير.

واضاف الكاظمي، خولنا المحافظ ايضا توزيع قطع اراض على المستحقين، مشيرا الى فرض اجراءات امنية وعسكرية صارمة في المنافذ البحرية.









