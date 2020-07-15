بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 تموز 2020
آخر الأخبار
وزارة الهجرة تعلن عودة 5700 نازح إلى سنجار الكاظمي يزور السعودية بأول رحلاته الخارجية.. لإعادة تفعيل اتفاقات ثنائية تم توقيعها بين البلدين ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4893 حالة في واسط منذ بدء الأزمة العراق على موعد مع موجة شديدة الحرارة الكاظمي يواجه الميليشيات.. ويطالب قوات الجيش بالسيطرة على الموانئ والمنافذ مع إيران والكويت حقوق الانسان النيابية: مشاكل التمويل والصلاحيات اثرت في مواجهة كورونا الطائي: ظهور تكتلات جديدة يؤشر إلى انقسام الطبقة السياسية في العراق القبض على 3 متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في الانبار نائب: تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات تجاوز قانوني وهدر للمال العام وزير الصحة: نسبة الشفاء بلغت ٦٧ % من مجموع المصابين بكورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 10:26 ص

المكصوصي: المنافذ الحدودية لا تقل أهمية عن القطاع النفطي .. وعلى الكاظمي فرض هيبة الدولة عليها

رعد-المكصوصي
اكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، اليوم الاربعاء، أن جل المنافذ  الحدودية تعمل دون أي رقابة تذكر من قبل الحكومة المركزية سوى بعض المحاولات الخجولة التي لم تخرجه سطوة الأحزاب/ مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية.

وقال المكصوصي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن “القطاع النفطي بات من أسوأ القطاعات الاقتصادية بعد ان عصفت به الجائحة العالمية كورونا”.

وبين أن “المنافذ الحدودية لا تقل أهمية عن القطاع النفطي بعد ان اعتمد البلد على المصدر الأوحد في تسيير ٩٨٪ من موازناته الاتحادية عبر نافذته، إذ إرتكزت عليه الدولة العراقية لعقود من الزمن دون تطوير باقي المصادر التي من شانها تعظيم وارداته وتدعيم اقتصاده”.

وأضاف أن “المنافذ والمعابر الحدودية التي تعد ثروة وطنية لا تقل أهمية عن القطاع النفطي اذا ان للعراق اكثر من ٢٧ منفذاً بري وبحري تربطه مع الدول المحيطة”.

وأشار إلى أن “جل  هذه المنافذ مشرعة على مصراعيها أمام سطوة الأحزاب على مدى سبعة عشر عاما من الفساد المالي والإداري ،  فضلا عن الخسائر التي يتكبدها العراق عبر إدخال البضائع المستوردة بطرق غير قانونية ومن مناشىء رديئة جدا من خلال إعتمادها أوراق وكشوفات مزورة حيث ساعدت بتهريب العملة الصعبة خارج البلد”.

وشدد على ضرورة  “فرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  هيبة الدولة من خلال السيطرة على جميع المعابر الحدودية بما في ذلك منافذ أقليم كردستان للحد من تبديد خيرات البلد الذي أنهكه الفساد وأقعدته سوء الإدارة والأداء الهزيل للحكومات المتعاقبة”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

حفيد مفجر ثورة العشرين: ممارسات الكاظمي تعيدنا لزمن الدكتاتورية 15 تموز 2020 11:45 ص

صيف

العراق على موعد مع موجة شديدة الحرارة 15 تموز 2020 11:36 ص

ارشد-الصالحي-التركمان

حقوق الانسان النيابية: مشاكل التمويل والصلاحيات اثرت في مواجهة كورونا 15 تموز 2020 11:31 ص

مجلس النواب

الطائي: ظهور تكتلات جديدة يؤشر إلى انقسام الطبقة السياسية في العراق 15 تموز 2020 11:24 ص

الانبار

القبض على 3 متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في الانبار 15 تموز 2020 11:21 ص

وليد السهلاني

نائب: تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات تجاوز قانوني وهدر للمال العام 15 تموز 2020 11:20 ص

وزير الصحة حسن التميمي

وزير الصحة: نسبة الشفاء بلغت ٦٧ % من مجموع المصابين بكورونا 15 تموز 2020 11:18 ص

image-2020-07-15T100342.423

عاجل.. متظاهرو البصرة يحتشدون أمام فندق شيراتون ويطالبون بإقالة مستشار الكاظمي كاظم السهلاني 15 تموز 2020 11:18 ص

التعليقات