كربلاء ترفد الاسواق بطائر " السمان "



اعلن قسم الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في العتبة العباسية، في كربلاء ، عن رفد السوق المحلية بعشرات الالاف من طائر السمان شهريا.



وقال رئيس القسم علي مزعل في تصريح صحفي :" ان مشروع تربية طائر السمان من المشاريع الفريدة في كربلاء ، وانشئ في العام 2019 على مساحة 10 الاف متر مربع، ويحتوي على اربع قاعات نموذجية، تضم القاعة الواحدة من 8 الى 10 الاف طائر ".



واضاف مزعل :" ان المشروع فريد من نوعه في كربلاء و في المحافظات الاخرى، اذ ان عملية التغذية والتسمين التي تتم بعد عملية التفقيس تستمر لمدة 40 الى 45 يوما، ليتم جزره وتسويقه ".



واشار الى :" ان العمل جار لتوسعة المشروع الى اربع قاعات اخرى اي ضعف الانتاج الحالي ".