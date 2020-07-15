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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 15 تموز 2020 10:11 ص

كربلاء ترفد الاسواق بطائر " السمان "

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كربلاء ترفد الاسواق بطائر " السمان "

اعلن قسم الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في العتبة العباسية، في كربلاء ، عن رفد السوق المحلية بعشرات الالاف من طائر السمان شهريا.

وقال رئيس القسم علي مزعل في تصريح صحفي :" ان مشروع تربية طائر السمان من المشاريع الفريدة في كربلاء ، وانشئ  في العام 2019 على مساحة 10 الاف متر مربع، ويحتوي على اربع قاعات نموذجية، تضم القاعة الواحدة من 8 الى 10 الاف طائر ".

واضاف مزعل :" ان المشروع فريد من نوعه في كربلاء و في المحافظات الاخرى، اذ ان عملية التغذية والتسمين التي تتم بعد عملية التفقيس تستمر لمدة 40 الى 45 يوما، ليتم جزره وتسويقه ".

واشار الى :" ان العمل جار لتوسعة المشروع الى اربع قاعات اخرى اي ضعف الانتاج الحالي ".
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