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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 تموز 2020 10:09 ص

8 ملفات هامة على رأس أجندة الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى السعودية .. التفاصيل الكاملة

الكاظمي

أعلنت الحكومة اليوم ، الاربعاء، عن اتفاق مع الجانب السعودي على إعادة تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق.
وقال السفير العراقي لدى السعودية قحطان الجنابي، فيتصريح له  إن “زيارة “قريبة جداً” يُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية”.

واضاف الجنابي إنه “من المؤكد حرص دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيارة المملكة”، لافتاً الى أن “السعودية هي من الدول الأولى التي ستكون ضمن برنامجه”.

وتحفّظ السفير على تحديد موعد الزيارة، مكتفياً بالقول: “ستكون في القريب العاجل إن شاء الله”.

واشار السفير إلى أن “العلاقات العراقية – السعودية كبلدين متجاورين عربيين و مسلمين  “من الطبيعي أن تكون علاقات وثيقة”، لافتاً إلى “الامتداد الجغرافي و التاريخي والعشائري، إضافةً إلى المصالح المشتركة”.

وتابع: “في نهاية المطاف العلاقات ستكون متميزة لأنها تخدم مصلحة الطرفين، والحكومة العراقية وقيادة المملكة العربية السعودية تسعيان جاهدتين لتعزيز هذه العلاقة وجعلها في مستوى الطموح، ونحن متفائلون. البلدان والشعبان أشقاء وأهل وإخوة”.

وأضاف قحطان الجنابي: “نحن ماضون في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتفعيل المذكرات التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة ومن ضمنها فتح منفذ عرعر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل الزيارات والتنقل، وتفعيل القضايا الثقافية والتعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية وفي المجالات كافة خصوصاً الطاقة”، مبيناً أن “ملفات كثيرة ستشهد في القريب العاجل نهضة كبيرة في جميع المجالات”.

وفيما يخص منفذ «عرعر» وموعد إعادة فتحه، قال السفير: “المنفذ لم يتم تحديد وقت محدد (لفتحه)، ولكن النية لفتحه في أقرب وقت.

وهناك حرص على ذلك من البلدين، وبلا شك أن جائحة (كورونا) أخّرت الموضوع كثيراً. لكن الآن مع التعايش مع (كورونا) بحذر وعودة الحياة إلى طبيعتها، من الضروري أن يعاد النظر في فتح المنافذ ومنها منفذ (عرعر) الذي يربط العراق مع السعودية وهو شريان رئيسي والمنفذ الوحيد في الوقت الحاضر، ونطمح إلى أن تكون هناك منافذ أخرى في المستقبل”.

 ما كشف السفير العراقي لدى الرياض أن المسؤولين العراقيين حسموا موضوع المدينة الرياضية وتحديد مكانها وأن المخططات ستسلَّم للجانب السعودي قريباً.

وقال: “مشروع المدينة الرياضية كان متوقفاً على تحديد مكانها، والآن المسؤولون في العراق حسموا الأمر وتم اختيار المكان وقريباً جداً سيتم تقديم المخططات وكل ما يتعلق بالمشروع للإخوة والأشقاء في السعودية”.

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