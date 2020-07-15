الدراجي : دولة "خفية" تعمل على تدمير الاقتصاد العراقي



اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، محمد صاحب الدراجي :" ان هناك دولة خفية تعيق عمل الدولة الحقيقية وتعمل على تدمير اقتصاد العراق".



وقال الدراجي في تصريح صحفي :" ان العراق مدين بـ111 مليار دولار، اضيفت اليها 17 مليارا اخرى، مما قربه من مرحلة الخطر، وعدم القدرة على الحصول على قروض جديدة ".



واضاف :" ان العراق يحتاج شهريا الى 7 ترليونات و300 مليار دينار لتأمين الرواتب ، ويدخل له الآن من واردات النفط بعد انخفاض الاسعار، فقط ترليونان ونصف الترليون دينار "، مبينا :" ان ابواب الايرادات الاخرى مثل المنافذ والزراعة وغيرها، لا تمثل سوى 5 بالمئة من إيرادات الدولة بسبب سوء الادارة ".



وارجع الدراجي سبب عدم اقرار الموازنة للعام الحالي، الى عدم وجود وقت لدى وزارة المالية للعمل عليها، بينما هي منشغلة في اعداد موازنة 2021.