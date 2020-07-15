خشان : استقلالية الكاظمي ستنتهي قريبا





اعلن النائب المستقل باسم خشان، ان الكاظمي سيشكل كتلة سياسية لخوض الانتخابات القادمة.



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتمد على مجموعة مستشارين يحاولون خلق راي حياله ، كونه يعتمد بصورته بشكل مباشر وليس معنيا بمضمون ما مطلوب منه من انجازات كانت وراء تقليده المنصب من قبل القوى السياسية ، لمواجهة ازمات لاتنتهي في البلاد ".



واضاف :" ان الكاظمي لن يخالف السياق المتبع من قبل رؤساء الحكومات السابقة في العراق ، في تشكيل كتل سياسية لخوض الانتخابات ، لكن يجري التحضير للامر بشكل متدرج"، مبينا :" ان الاستقلالية ستنتهي وستكون الامور اكثر وضوحا قريبا جدا ".

