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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 15 تموز 2020 09:57 ص

خشان : استقلالية الكاظمي ستنتهي قريبا

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خشان : استقلالية الكاظمي ستنتهي قريبا


اعلن النائب المستقل  باسم خشان، ان  الكاظمي سيشكل كتلة سياسية لخوض الانتخابات القادمة.

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتمد على مجموعة مستشارين يحاولون خلق راي حياله ، كونه يعتمد بصورته بشكل مباشر وليس معنيا بمضمون ما مطلوب منه من انجازات كانت وراء تقليده المنصب من قبل القوى السياسية ، لمواجهة ازمات لاتنتهي في البلاد ".

واضاف :" ان  الكاظمي لن يخالف السياق المتبع من قبل رؤساء الحكومات السابقة في العراق ، في تشكيل  كتل سياسية لخوض الانتخابات ، لكن يجري التحضير للامر بشكل متدرج"،  مبينا :" ان الاستقلالية ستنتهي وستكون الامور اكثر وضوحا قريبا جدا ".
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