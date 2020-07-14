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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 04:39 م

الشعلان يطالب بفتح تحقيق بشأن اعتداء حماية الكاظمي على صحفيين وإعلاميين ونساء بكربلاء

حماية الكاظمي

طالب النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن اعتداء حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صحفيين وإعلاميين ونساء خلال زيارته إلى محافظة كربلاء.

وقال الشعلان في تصريح صحفي، إن الإعلاميين وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا ونرفض رفضا قاطعا أي تعامل يسيء اليهم ولعملهم.

وأشار إلى أن منع الإعلاميين والإساءة لهم مخالفة دستورية في حين مناط برئيس الوزراء تطبيق الدستور والقوانين العراقية.

وأضاف أنه يفترض برئيس الوزراء استقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومعاناتهم وليس الاعتداء عليهم وهو في ضيافتهم، مشيرا إلى أن ما جرى في مدينة كربلاء المقدسة أثناء افتتاح المستشفى التركي لابد من فتح تحقيق بشأنه.

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