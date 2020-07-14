الأعرجي يقدم استقالته من البرلمان بعد استلامه مستشارية الأمن الوطني

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي قدم استقالته من البرلمان بعد مباشرته بمستشارية الأمن الوطني التزاماً بالدستور.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "الأعرجي قدم استقالته من مجلس النواب بطلب إلى رئيس البرلمان بعد مباشرته بمستشارية الامن الوطني التزاماً بالمادة الدستورية التي تمنع الجمع بين العمل التنفيذي والتشريعي".

وتنص المادة 49 من الدستور بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي اخر.

وكان الأعرجي باشر، اليوم الثلاثاء، بمنصبه الجديد، مؤكداً أن هناك تحديات تحتاج بعضها لمعالجات سريعة، فيما دعا الدول الصديقة الى استمرار وقوفها مع الشعب العراقي.