العراق يسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و95 حالة وفاة في عموم العراق.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 15540) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 713552)".



وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 211

بغداد / الكرخ 190

مدينة الطب 19

النجف الأشرف 117

السليمانية 1871

أربيل 75

كربلاء 108

كركوك 93

ديالى 101

واسط 104

البصرة 341

ميسان 91

بابل 184

الديوانية 82

ذي قار 131

الأنبار 17

نينوى 11

صلاح الدين 38



الاإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2022 حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة 204



بغداد الكرخ 292



مدينة الطب 27



النجف 134



السليمانية 167



أربيل 70



دهوك 3



كربلاء 129



كركوك 115



ديالى 42



واسط 206



البصرة 153



ميسان 123



بابل 107



الديوانية 85



ذي قار 82



الأنبار 16



المثنى 34



صلاح الدين 33

الوفيات 95 حالة وكما يلي :



بغداد الرصافة 14



بغداد الكرخ 8



مدينة الطب 4



النجف 4



السليمانية 14



كربلاء 7



كركوك 4



ديالى 3



واسط 1



البصرة 6



ميسان 3



بابل 5



الديوانية 8



ذي قار 9



الأنبار 2



المثنى 1



صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 50782



مجموع الأصابات : 81757



الراقدين الكلي: 27630



الراقدين في العناية المركزة: 396



مجموع الوفيات: 3345".