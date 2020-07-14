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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 04:12 م

العراق يسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و95 حالة وفاة في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 15540) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 713552)".

وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   211
بغداد / الكرخ     190
مدينة الطب        19
النجف الأشرف    117
السليمانية            1871
أربيل                 75               
كربلاء             108
كركوك              93
ديالى                101
واسط                 104          
البصرة             341
ميسان              91
بابل                   184
الديوانية              82
ذي قار               131
الأنبار                 17         
نينوى               11
صلاح الدين        38  

 الاإصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2022  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   204

بغداد الكرخ     292 

مدينة الطب      27   

النجف            134

السليمانية       167       

أربيل           70

دهوك          3                

كربلاء        129

كركوك       115 

ديالى          42

واسط         206

البصرة       153

ميسان         123

بابل           107

الديوانية       85 

ذي قار        82

الأنبار          16

المثنى          34

صلاح الدين      33    

 الوفيات  95     حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     14

بغداد الكرخ        8

مدينة الطب       4

النجف             4

السليمانية        14

كربلاء          7

كركوك         4

ديالى            3

واسط           1

البصرة         6

ميسان         3

بابل           5

الديوانية       8

ذي قار        9

الأنبار          2

المثنى         1           

صلاح الدين    2

مجموع الشفاء  :  50782

مجموع الأصابات : 81757

الراقدين الكلي:     27630

الراقدين في العناية المركزة: 396

مجموع الوفيات:   3345".

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