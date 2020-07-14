البياتي: لا بد من عودة البيشمركة إلى كركوك بشكل تدريجي

أكد القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء، بوجود اتفاقات الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان لعودة البيشمركة إلى كركوك وبشكل تدريجي.



وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "اتفاقا تم بين الحكومة واقليم كردستان على تواجد البيشمركة في غرفة العمليات المشتركة بكركوك والتي تضم التشكيلات الامنية والحشد الشعبي اضافة الى البيشمركة كمرحلة اولى".



ونوه إلى أن الاتفاق يتضمن عودة البيشمركة للمشاركة في العمليات الامنية في اطراف كركوك وحفظ الامن في عدة مناطق او مسك المناطق الحدودية بين كركوك واقليم كوردستان على اقل تقدير.

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