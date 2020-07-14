بعد الاعتداء على الصحفيين.. حماية الكاظمي يعتدون على نساء كربلائيات طلبن مقابلة رئيس الوزراء

أفاد شهود عيان في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، بأن حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتدوا على مجموعة من النساء طلبن مقابلة الكاظمي بأخمس أسلحتهم.



وقال نشطاء، إن عناصر حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتدوا على مجموعة من النساء طلبن مقابلة الكاظمي بأخمس أسلحتهم على هامش افتتاح المستشفى التركي”.



وكانت حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتدت في وقت سابق من اليوم على الصحفيين في محافظة كربلاء المقدسة وذلك على هامش افتتاح المستشفى التركي.

