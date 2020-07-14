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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 تموز 2020 02:38 م

179 وفاة و2521 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران

كورونا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، لا سيما سادات لاري بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 262173 والمتعافين 225270 والمتوفين 13211 شخصا.

وقالت لاري اليوم الثلاثاء خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2521 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع العدد الاجمالي الى 262173 شخصا من ضمنهم 3389 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

وأضافت: أن عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 225270 شخصا فيما تم تسجيل 179 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 13211 شخصا.

وأوضحت بأنه تم لحد الآن إجراء مليونين و 23 ألفا و 79 اختبارا للكشف عن الإصابة بمرض كورونا.
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