اطباء بلا حدود : اكثر من مليون نازح عراقي معرضون للاصابة بكورونا



اعلنت منظمة اطباء بلا حدود :" ان اكثر من مليون نازح عراقي ، يعيشون الان في مخيمات مكتظة ، معرضون بشدة للاصابة بفايروس كورونا.



وقالت منسقة المنظمة تيتيانا بيلبينكو ، في تقرير للمنظمة :" تزدحم العائلات داخل خيام مفردة وتفتقر الى مرافق النظافة المناسبة ".



واضافت :" ان الاختلاط مع سكان المخيم الآخرين ، مهمة يومية لا يمكن تجنبها ، وبدون مساعدة كافية لا خيار امام الناس سوى الخروج والبحث عن اي عمل لدعم اسرهم ، على الرغم من معرفة زيادة خطر الاصابة بالعدوى ".



وتابعت انه :" تأكدت بعض حالات الاصابة بفايروس كورونا داخل المخيمات التي تنشط فيها المنظمة ، وان اولئك الذين يغادرون المخيمات لاداء وظائف خارجية يخاطرون باعادة الفايروس، كما ان من الصعب للغاية على اللاجئين حماية انفسهم من تفش وبائي كبير محتمل".



ف.ا