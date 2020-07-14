نائب : احزاب سياسية تسيطر على اجزاء مهمة من واردات البلد

وصف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نوفل الناشئ، حملة رئيس الوزراء للسيطرة على المنافذ بانها :"خطوة ايجابية للقضاء على الفساد ورفد الموازنة العامة بايرادات ضرورية في ظل انخفاض اسعار النفط".



وقال الناشئ في تصريح صحفي :" ان خطوة رئيس الوزراء ايجابية وتمثل جزءاً من الطموح بتأمين جميع المنافذ الحدودية والسيطرة عليها لصالح الدولة".



واضاف :" ان احزابا سياسية تهيمن على أجزاء مهمة من واردات البلد، وبالتالي على الكاظمي التحرك لايقاف هذه الهيمنة وتسليم الفاسدين الى العدالة".



واشار النائب الى :" ان فرض سيطرة الدولة على جميع المنافذ ، بما فيها منافذ اقليم كردستان ، من شأنه ايضا حماية المنتج العراقي من المنافسة الجائرة في السوق المحلية، و دعم المنتج المحلي وايجاد سوق عراقية له".

ف.ا