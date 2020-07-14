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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 تموز 2020 02:32 م

نائب : احزاب سياسية تسيطر على اجزاء مهمة من واردات البلد

اللجنة الاقتصادية البرلمانية - أرشيفية

وصف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نوفل الناشئ، حملة رئيس الوزراء للسيطرة على المنافذ  بانها :"خطوة ايجابية للقضاء على الفساد ورفد الموازنة العامة بايرادات ضرورية في ظل انخفاض اسعار النفط".

وقال الناشئ في تصريح صحفي :" ان خطوة رئيس الوزراء ايجابية وتمثل جزءاً من الطموح بتأمين جميع المنافذ الحدودية والسيطرة عليها لصالح الدولة".
 
واضاف :" ان احزابا سياسية تهيمن  على أجزاء مهمة من واردات البلد، وبالتالي على الكاظمي التحرك لايقاف هذه الهيمنة وتسليم الفاسدين الى العدالة".

واشار النائب الى :" ان فرض سيطرة الدولة على جميع المنافذ ، بما فيها منافذ اقليم كردستان ، من  شأنه ايضا حماية المنتج العراقي من المنافسة الجائرة في السوق المحلية، و دعم المنتج المحلي وايجاد سوق عراقية له".

ف.ا

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